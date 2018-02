Astro de filmes dos Beatles, Victor Spinetti morre aos 82 anos

O artista nascido no País de Gales se viu no meio do frenesi da Beatlemania depois de aparecer com os quatro em "Help!", "A Hard Day's Night" e "Magical Mystery Tour".

Foi sua performance vencedora do prêmio Tony no musical sátira da Primeira Guerra Mundial "Oh! What a Lovely War" na Broadway que levou a banda a lhe pedir para trabalhar com eles.

Um grande contador de histórias, Spinetti costumava brincar que George Harrison tinha dito que ele tinha que estar em todos os seus filmes, caso contrário, "minha mãe não virá vê-los, porque ela gosta de você".

"Ele era um ator maravilhoso e um contador de histórias maravilhoso", disse seu agente Barry Burnett à Reuters. "Todos ficavam ansiosos em passar uma noite com ele, porque eles iriam se divertir. Ele começava a falar e nunca mais parava."

Jovens fãs dos Beatles gritavam e perseguiam Spinetti na rua por causa de suas ligações com a banda, acrescentou o agente.

"Ele os amava - eles se tornaram grandes amigos", disse Burnett.