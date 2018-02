Astro de 'Borat' e 'Bruno' interpretará Freddie Mercury em filme sobre o Queen

LONDRES - O ator Sacha Baron Cohen, que interpretou as comédias Borat e Bruno, fará o papel de Freddie Mercury em um filme sobre grupo britânico de rock Queen, disse o guitarrista da banda, Brian May.

"Temos o Sacha Baron Cohen, que provavelmente vai chocar muita gente, mas estamos conversando com ele há um bom tempo", disse May. O guitarrista acrescentou que o roteiro está sendo escrito por Peter Morgan, responsável pelas histórias de Frost/Nixon, A Rainha e O Último Rei da Escócia.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O filme terá o foco no show feito pelo Queen, banda da qual Mercury era o vocalista, no festival Live Aid, de 1985, uma das apresentações mais marcantes do grupo. "Creio que tentaremos nos manter o mais longe que pudermos", disse May.

O guitarrista falou que "Baron Cohen está no projeto desde que o assunto começou a ser tratado seriamente com Peter Morgan, há cerca de dois anos".

May e o baterista do Queen, Roger Taylor, supervisam a trilha sonora do filme, que incluirá músicas da banda e da Mercury como cantor solo. A obra ainda não tem nome definido.

As filmagens devem ser realizadas no ano que vem, segundo o diretor Graham King, que está associado nesse projeto à Tribeca Productions, de Robert De Niro e Jane Rosenthal, e a Jim Beach, empresário do Queen

Mercury morreu aos 45 anos, em novembro de 1991, um dia depois de anunciar publicamente que tinha aids. Fora do palco, Mercury tinha uma atitude reservada. Raramente se deixava entrevistar, e nunca falava da sua homossexualidade.

O vocalista, que também tocava piano e guitarra, esteve à frente do Queen desde o início da banda, em 1970. O grupo inglês é autor de músicas como We Are the Champions, Bohemian Rhapsody e We Will Rock You.