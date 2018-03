Astro de ´24 horas´ grava comercial da Citroën em SP

O ator Kiefer Sutherland, astro da série de televisão americana 24 Horas, está no País para a gravação de um comercial do novo modelo da Citroën, o C4 Pallas, em São Paulo, segundo informou a assessoria de imprensa da empresa nesta quinta-feira, 5. Antes de passar o fim de semana na capital paulista em um estúdio de gravação, ele participa nesta quinta de uma festança no Vivo Rio, no Rio de Janeiro - com direito a show da cantora Marisa Monte -, que marca o lançamento do C4 Pallas. O comercial é estrelado por Sutherland e a atriz argentina Araceli González. Os dois atuam no papel de um casal que discute a relação dentro do C4 Pallas. Enquanto isso, fora do veículo, há um ambiente tranqüilo. Quando a mulher, irritada, resolve sair, ela se depara com um lugar muito movimentado, e opta então pela "segurança" do novo modelo da Citroën, retornando ao carro. O comercial vai ao ar pela primeira vez no dia 1.º de setembro. A série 24 Horas, produzida pela Fox, já recebeu inúmeros prêmios, inclusive no Emmy - o "Oscar" da televisão - e no Globo de Ouro. Após cinco temporadas de absoluto sucesso, a sexta, que começou a ser exibida nos Estados Unidos em janeiro, já pode ser vista no País toda terça-feira, às 22 horas, na Fox. Depois dos compromissos profissionais, o astro que conquistou o mundo na pele do agente da unidade de contra-terrorismo Jack Bauer vai tirar uma semana de férias no Brasil. O destino? O Nordeste.