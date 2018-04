Assunto tabu agita os nacionalistas Em Dias de Glória (Indigènes), Rachid Bouchareb já havia tocado no vespeiro, lembrando o sacrifício dos argelinos que deram a vida combatendo os nazistas no Exército francês, e isso apesar de serem considerados cidadãos de segunda categoria. As acusações foram ainda mais graves em Fora da Lei. O deputado de direita Lionnel Luca virou porta-voz da indignação de grupos nacionalistas que protestaram contra a reconstituição do massacre de Sétif, na Argélia francesa, em 1945. Luca queria saber como um filmes desses conseguiu dinheiro de instituições governamentais para ser feito. Acusou Bouchareb de ser antifrancês. O diretor retruca que a direita não consegue abrir mão de seus antigos privilégios coloniais.