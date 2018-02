Assombrando Julia estreia hoje Escrita em 1994 pelo dramaturgo e encenador inglês Alan Ayckbourn, Assombrando Julia ganha montagem inédita no Brasil, com estreia hoje às 20h30, no Sesc Pinheiros (Rua Paes Leme, 195), e segue em temporada até 4 de agosto, sextas e sábados, às 20h30. Alexandre Tenório, também responsável pelas traduções e recentes encenações de A Serpente no Jardim e Isso É O Que Ela Pensa, de Ayckbourn, explora nesta montagem o suspense inerente da história sem deixar de trazer à superfície a tensão provocada pelos temas escuros que permeiam as relações entre homens e mulheres e pais e filhas. Mais informações pelo tel.: (11) 3095-9400.