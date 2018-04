Associação promove leilão de fotos de mostra do CCSP

A Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo (AACCSP) promove nesta segunda-feira, 13, às 20 horas, leilão de 15 obras presentes na exposição Outra Objetividade, em cartaz no Centro Cultural São Paulo até dia 26. A mostra, feita para a comemoração dos 25 anos do CCSP, reúne ensaios fotográficos que retratam o edifício da instituição e seu cotidiano. O ator Carlos Moreno será o leiloeiro. Entre os dez fotógrafos que doaram obras estão Caio Reisewitz, German Lorca e Rubens Mano. Os lances mínimos variam de R$ 2 mil a R$ 5 mil e os lucros serão revertidos para a AACCSP, entidade que contribui para a realização das atividades do CCSP.