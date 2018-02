Assistente de baixista do U2 é condenada a prisão por roubá-lo Uma ex-assistente pessoal do baixista Adam Clayton, do U2, foi sentenciada a 7 anos de prisão nesta sexta-feira por ter se apropriado de 2,8 milhões de euros (3,5 milhões de dólares) das contas correntes dele para custear um estilo de vida luxuoso.