Assista a quatro vídeos que estão na mostra 'Food', em cartaz em São Paulo

A exposição Food, em cartaz no Sesc Pinheiros até maio, reúne 16 artistas de diferentes nacionalidades, entre eles quatro cujos vídeos são aqui mostrados. São eles Estudo para Facadas, da brasileira Lenora de Barros, que mostra a própria artista com a língua ferida por uma lâmina; Cebola, da sérvia Marina Abramovic, em que ela aparece comendo uma cebola crua, e ainda os vídeos Supermercado, do brasileiro Eduardo Srur, em que o artista se cobre com produtos das gôndolas de um supermercado, e I Drink Your Bath Water, da artista suíça Pipilotti Rist, que trata o corpo humano como paisagem.

A mostra traz ainda filme de curta duração dirigidos pelo africano Idrissa Quédraogo (A Manga) e da dupla formada por Eduardo Keret e Shira Geffen (What About Me?), entre outros, que tratam da dramática fome em países como Burkina Fasso e Israel. Assista a seguir.