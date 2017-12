Assinaturas para as séries Jazz + estão à venda em SP Conferir grandes nomes da música brasileira e internacional acompanhados da Orquestra Jazz Sinfônica parece uma boa idéia, não? Pois a Série Jazz + Memorial e a Série Jazz + Ibirapuera retorna a programação e já deu início às vendas de assinaturas para assistir todos os espetáculos. A primeira acontece, como o nome sugere, no Memorial da América Latina às quintas-feiras e tem, entre outros convidados, Bocatto, Fabiana Cozza e Virgínia Rosa. Já a segunda é realizada no Auditório Ibirapuera e terá no palco nomes como João Bosco, Guinga e Diane Schurr. As apresentações no Ibirapuera começam no fim do mês de março, enquanto no Memorial o início é em abril. Trata-se de um projeto que busca atrair mais público às apresentações. E a proposta é bem interessante para os ouvidos (e para o bolso). As assinaturas fazem parte de um pacote que lhe dá direito de assistir todos os shows: a R$ 144, no Ibirapuera; e R$ 120, no Memorial. Se fosse pagar na bilheteria por cada um, desembolsaria o valor de R$ 30. No pacote, será como se estive pagando R$ 24. É música boa, a custo justo. Série Jazz-2008. Estréia 28/3 no Ibirapuera; e 10/4 no Memorial. Mais informações: (11) 3331-6905 ou pelo e-mail faleconosco@jazzsinfonica.org.br. Para vendas: (11) 6846-6000 ou no site www.ticketmaster.com.br