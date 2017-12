Assessoria de Gilberto Barros nega boato de sua saída da Band

A assessoria de imprensa de Gilberto Barros nega o boato da saída do apresentador da Band e sua mudança para a Rede TV!. Segundo a assessoria, o contrato do apresentador vence em 30 de setembro e, até lá, ele não quer pensar em troca de canal. A assessoria alega ainda que Gilberto Barros tem recebido propostas e que parceiros e investidores de seus programas têm conversado com o apresentador, que estaria insatisfeito com a extinção de seus programas Sabadaço e Boa Noite Brasil. Atualmente, o apresentador está apenas no comando do game show A Grande Chance. Resta saber se essa não é mais uma jogada para promover um salário melhor, técnica empregada no show business sempre que um artista está com contrato prestes a vencer.