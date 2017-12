Assessor de Heather Mills se demite após ataque dela à mídia O porta-voz de Heather Mills, ex-mulher de Paul McCartney, pediu demissão de seu cargo devido às entrevistas que ela concedeu à televisão em que acusou a mídia de tachá-la de "prostituta" e "alguém que quis dar o golpe do baú". O desabafo da ex-modelo e ativista, que virou notícia de primeira página dos tablóides britânicos na quinta-feira, foi um erro, segundo Phil Hall. "Foi com certeza um equívoco (dar essas declarações)", disse Hall, contratado por Mills em 2006 quando ela e McCartney anunciaram sua separação. Eles se casaram em 2002 e têm uma filha, Beatrice. "Estou muito triste com isso", disse Hall à Reuters. "Passamos por muitas coisas nos últimos dois anos, e é uma pena." Ex-editor da publicação News of the World, Hall renunciou ao cargo de intermediário principal de Heather Mills com a imprensa quando ela lhe falou de seus planos de conceder as entrevistas. Falando à GMTV na quarta-feira, Mills acusou os tablóides de assediá-la a ponto de quase levá-la ao suicídio. "Eles já me chamaram de prostituta, de alguém que quis dar o golpe do baú, de fantasiosa, de mentirosa -- coisas que magoam incrivelmente", disse ela, em vários momentos lutando para não se debulhar em lágrimas. Hall disse que tinha aconselhado Mills a não reagir às críticas negativas na imprensa. "Minha opinião é que é preciso ter boas relações com a mídia para transformar as críticas negativas em positivas, e sempre aconselho que as pessoas ignorem as calúnias que lhes são feitas", explicou. Mills, 39 anos, vem sendo difamada por parte da imprensa desde que se casou com Paul McCartney, visto por muitos britânicos como ícone cultural. O escrutínio de sua vida particular e passada vem sendo intenso desde que foi anunciada a separação dela do ex-Beatle, especialmente porque ela e McCartney estão envolvidos num divórcio litigioso.