Assassino de ator de Harry Potter é condenado à prisão perpétua O homem que esfaqueou até a morte o adolescente Rob Knox, ator do filme "Harry Potter", foi condenado à prisão perpétua nesta quinta-feira e deverá ficar, no mínimo, 20 anos na cadeia. Karl Bishop, de 22 anos, que sorriu ao ouvir a sentença, matou Knox, de 18 anos, em um ataque de vingança do lado de fora de um bar no sudeste de Londres em maio de 2007 enquanto o ator tentava proteger seu irmão mais novo. Bishop também foi condenado por ferir quatro amigos de Knox durante o confronto, de acordo com a Press Association. A corte soube que Bishop esteve envolvido em outra briga com Knox no mesmo bar na semana anterior ao crime, na qual ele disse "Voltarei na semana que vem, e alguém irá morrer". O tribunal soube também que Bishop não demonstrou "qualquer sinal de remorso" e quando soube da morte de Knox, disse: "Sim, legal". Após o anúncio da sentença, a mãe do ator, Sally Knox, disse que iniciará campanha para acabar com crimes com faca. "Trabalharemos para nos assegurarmos que sua morte não seja em vão", ela disse. O pai de Knox, Colin, acrescentou: "Estamos imensamente aliviados que a justiça foi feita, embora não haja nada que possa compensar o sentimento perturbador de perda". (Reportagem de Michael Holden)