Assalto a banco vira série de ficção na Fox

Hermes & Renato trocaram a MTV pela Record de 2010 a 2012, quando foram impedidos de usar a marca, pertencente ao canal musical, para onde voltaram este ano. Agora, donos da grife, levam a ideia para o FX e ensaiam canal próprio na web.

De moleton, Danilo Gentili também circulou pela festa de 20 anos da Fox. Alegou que estava ali a convite de Pedro Amorim, que o dirigiu no filme Mato Sem Cachorro. Mas houve quem adiantasse que a Fox, tem, sim, planos para uma série com apresentador da Band.

A Fazenda 6 teve menos ibope que A Fazenda 5 na Grande São Paulo - de 10,9 para 9,1 pontos. Mas a Record constatou que a Globo, no confronto com o reality show, perdeu uma fatia maior - de 22,6 para 15,5 pontos na região.

Em tempo:A Fazenda 6 foi ao ar mais tarde que A Fazenda 5.

Ainda na trilha de Ibope, a Globo cresceu 0,7 ponto (5%) com a estreia de Pé na Cova, anteontem, tendo como base a média de audiência do horário nas quatro terças-feiras anteriores. Já O Aprendiz descontou 4,3 pontos do horário, queda de 44% no Ibope.

E Marcos Mion tirou no sábado sua menor diferença em relação ao ibope de Serginho Groisman, com 7,4 pontos, ante 8,8 do Altas Horas. A edição do dia também levou o Legendários ao primeiro lugar no Ibope em Brasília.

A novela Por Amor, drama de Manoel Carlos protagonizado por Regina e Gabriela Duarte, substituirá a novela Da Cor do Pecado na grade da Globo Internacional.

Essas escadas do Projac são um perigo. Começou com Nazaré (Senhora do Destino), contagiou Tereza Christina (Fina Estampa), quase matou Leila em Amor à Vida, e agora derrubará Silvia (Nathalia Dill) no capítulo de hoje de Joia Rara. Ela se joga para dissuadir Franz (Bruno Gagliasso) de buscar Amélia (Bianca Bin) na saída da prisão.

Com produção de Fernando Meirelles e direção de Paulo Morelli, a série 7 Minutos foi uma das novidades anunciadas para 2014 na festa de 20 anos da Fox no Brasil, anteontem, na Casa Fasano, em São Paulo. Em seis episódios ficcionais, o enredo é traçado sobre assaltos a bancos em cidades do interior. E o título, explica o vice-presidente de Programação e Conteúdo da Fox International Channels Brasil, Paulo Franco, diz respeito ao tempo que a trupe leva para assaltar um banco: exatos sete minutos. A realização é da O2 Filmes, produtora de Meirelles, que este ano já fez a série A Verdade de Cada Um, no Nat Geo, canal do mesmo grupo.