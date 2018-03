Ashton Kutcher viajará em nave espacial de Richard Branson

O empreendedor britânico disse em seu blog que Kutcher, estrela da comédia de televisão "Two and a Half Man", viajará no voo da Virgin Galactic para o espaço suborbital, que dá aos passageiros uns minutos de gravidade zero.

"Eu liguei para Ashton para parabenizá-lo e dar boas vindas. Ele está tão animado quanto nós com a perspectiva de estar entre os primeiros a cruzar a última fronteira (e voltar!) e de experimentar a magia do espaço por si mesmo", afirmou Branson em seu blog.

A Virgin Galactic, parte do Grupo Virgin de companhias que incluem a Virgin Airlines, de Branson, espera testar o voo de uma espaçonave para além da atmosfera da Terra neste ano para em seguida, em 2013 ou 2014, oferecer serviço comercial para passageiros.

Kutcher foi a 500a pessoa a se inscrever para viagens na SpaceShipTwo, uma espaçonave para seis passageiros e dois que está sendo construída e testada pela Scaled Composites, empresa aeroespacial fundada pela designer de aeronaves Burt Rutan e que agora pertence ao Northrop Grumman.

Os voos custam em torno de 200 mil dólares por pessoa.

(Reportagem de Christine Kearney)