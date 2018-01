Ashley Judd vai lançar livro de memórias aos 41 anos

Ashley, de 41 anos, estrela do thriller "Risco Duplo" de 1999, vai usar cerca de 500 páginas de diários que ela escreveu sobre as perdas que sofreu em uma infância no Kentucky e no Tennessee com sua mãe, a estrela da música country Naomi Judd.

Ashley, que nos últimos tempos vem se concentrando mais em estudos universitários e causas humanitárias do que em atuar, disse que suas experiências quando criança inspiraram seu trabalho no exterior como embaixadora global no programa de prevenção Youth AIDS.

"Ao dividir minha própria história com a de pessoas lindas e resilientes que encontrei nos lugares mais desesperados, quero mostrar como a mudança que buscamos no mundo deve começar dentro de nós", disse a atriz em um comunicado divulgado pela editora Ballantine Books, uma divisão da Random House Inc.

O livro ainda sem título deve ser lançado em 2011.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ashley foi tratada de depressão em 2006. Ela disse à revista Glamour na época que frequentar 13 escolas em 12 anos e morar várias vezes com a mãe, pai e avó fizeram dela "uma criança hipervigilante" e perfeccionista.

(Reportagem de Christine Kearney)