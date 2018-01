Ashlee Simpson está grávida do baixista do Fall Out Boy A cantora Ashlee Simpson e seu noivo, o roqueiro Pete Wentz, estão esperando um bebê, informou na segunda-feira a revista US Magazine, dias depois de o casal anunciar o noivado. Representantes da artista de 23 anos, irmã mais nova da atriz e cantora Jessica Simpson, não comentaram de imediato a notícia e não deram mais detalhes. Wentz tem 28 anos e é baixista da banda Fall Out Boy. Os dois namoram desde 2006. Na quinta-feira, os dois anunciaram noivado. (Por Dan Whitcomb)