Ases alemães em debate Na próxima quinta, o terceiro encontro do Clube de Leitura da C&R Editorial relembra a história dos mais míticos pilotos de caça de todos os tempos: os ases da Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, na 2.ª Guerra Mundial. A partir do clássico O Primeiro e o Último, biografia de Adolf Galland, o mais famoso dos ases e general da Caça alemã no conflito, o especialista em história aeronáutica Murilo Martins vai conversar com leitores e público presentes. O evento, que ocorre na Livraria Saraiva do Shopping Vila Olímpia, às 19h30, conta ainda com a presença dos jornalistas Claudio Lucchesi e João Paulo Zeitoun Moralez. Mais informações pelo tel. (11) 3831-2115.