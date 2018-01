Às vésperas de começar, BBB 8 anuncia nova substituição

Às vésperas de começar, a oitava edição do Big Brother Brasil passou por mais uma mudança em seu quadro de participantes. No lugar do paulista Gregor, entrará o músico Rafinha, de 26 anos, segundo o site oficial do programa. Na semana passada, Gregor havia sido anunciado como substituto de Gustavo, que estava com rubéola. Ele alegou motivos pessoais para abandonar a disputa por R$1 milhão. Parte dos participantes da nova temporada do reality show é figura fácil em ensaios sensuais de revistas masculinas e de sites, concursos de beleza e até na TV.