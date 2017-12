As relações humanas e suas pequenas-grandes histórias

"As mudanças do ritmo de comunicação, com a internet, o celular, a forma como se registram imagens e se fazem filmes, interferiram nos questionamentos das relações pessoais e familiares", conta Zita. "Tematicamente, estas questões se tornaram muito presentes. E, como o curta é um formato que, até mesmo por sua facilidade de produção, é mais fácil e rápido de se produzir, os assuntos e temas são muito atuais."

É justamente a relação entre mãe e filhos que surge em primeiro plano no belo curta Réquiem. Produção italiana dirigida pela jovem Valentina Carnelutti, o filme conta a história de duas crianças que, sem saber se a mãe dorme ou está morta, têm de realizar sozinhos as tarefas corriqueiras do dia a dia. Forte e, ao mesmo tempo, leve, Réquiem é uma das boas surpresas da seleção internacional, com sessões hoje, às 15h, no Espaço Itaú de Cinema, e amanhã, às 17h, na Cinemateca Brasileira. Imperdível também o dinamarquês Helium, sobre um garoto que, apesar de doente, constrói uma relação de amizade e magia com Helium, que lhe conta sempre histórias fantásticas. O curta tem sessões no domingo, às 17h, na Cinemateca, e segunda, às 15h, no Cinesesc.