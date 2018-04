Todas as sociedades humanas em que o respeito ao bem comum e público não é devidamente promulgado e sistematizado através do exemplo dos governantes e cidadãos transpiram ar de atraso; são civilizadas, mas no limiar da selvageria. Nessas sociedades tudo é aparente, há aeroportos, parques, estradas, hospitais públicos e tudo o mais que faz parte de qualquer país, mas na prática nada disso funciona como deveria. O ar de atraso é evidente e, governo entra, governo sai, ninguém se atreve a mudar esse estado atrasado de coisas, já que no arrepio da civilização se fazem negócios obscuros e os governantes de plantão enriquecem pessoalmente, sem sequer ter culpa, já que seguem apenas as regras do jogo. É assim, mas é atraso também!

ÁRIES 21-3 a 20-4

Para você ser uma alma verdadeira é desnecessário disser a verdade a todas as pessoas, apenas é imprescindível você reconhecer as mais íntimas verdades de seu coração e alinhar todos os atos cotidianos a essas.

TOURO 21-4 a 20-5

Se por apenas uma vez na vida todas as conversas fossem desenvolvidas em torno das verdades íntimas, nada precisaria ser repetido, como acontece nas famílias, nos relacionamentos e dinâmicas empresariais.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Uma verdade radical desbarataria a complexa trama de mentiras que foi tecida ao longo de muitos anos. Por isso mesmo nossa humanidade teme a verdade, porque a faz perceber a inutilidade de muito tempo vivido.

CÂNCER 21-6 a 21-7

A melhor maneira de evocar respeito nas pessoas é não reproduzir o que elas tenham, por ventura, feito de errado em relação a você. Aja com sabedoria, aja como quem paira acima das picuinhas que tanto mal provocam.

LEÃO 22-7 a 22-8

Usar a própria força de vontade é empreender a ação correta, pois ainda que os resultados sejam de duvidosa reputação sua alma terá conferido na prática que ela é capaz de ir além das circunstâncias e pessoas.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Demonstre seu amor infundindo coragem e liberdade nas pessoas que você afirma amar. O amor deve sempre promover o melhor, o belo, o verdadeiro e todo ato de bondade que as pessoas sejam capazes de empreender.

LIBRA 23-9 a 22-10

Para que esperar que as coisas aconteçam se você tem o poder de fazê-las acontecer? Quando um ser humano usa sua força de vontade para fazer acontecer, isso tempera o caráter a ponto de tornar colossal sua personalidade.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Use o tempo para tornar-se mais jovem e irradiar beleza e inteligência. Esse é um tipo de condição que nunca seria possível com milhões de mentiras limitando seus movimentos e tornando impossível a espontaneidade.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

A dispersão será sempre a lendária inimiga, porque sua mente é tão sensível às novidades que fica pulando de oportunidade em oportunidade como um passarinho ficaria pulando de galho em galho. Agora é tempo decisivo.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Este é um daqueles momentos em que você se vê perante o dilema de empreender uma ação porque ela é necessária, mas polêmica, ou de não agir para não contrariar o ânimo das pessoas presentes ou próximas.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Cuide para que as mentiras não limitem sua beleza, liberdade, bondade e capacidade de viver intensamente. Eventualmente, diga as mentiras necessárias, mas não faça disso seu principal exercício cotidiano.

PEIXES 20-2 a 20-3

Mentir é fácil no início, mas ao longo do tempo esse exercício se converte numa complicada trama que vai envolvendo sua alma e limitando os movimentos, que de outra forma poderiam ser livres, belos e verdadeiros.