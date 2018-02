As raízes de uma mitologia

Gigantes do Futebol Brasileiro nos traz uma sensação de familiaridade. Afinal, muitos de nós vimos jogar os últimos dos perfilados. Ronaldo há pouco defendia o Corinthians, depois de carreira estupenda na seleção e em clubes do exterior. Lembramos dos gols que marcou pela seleção na Copa de 2002, em especial os dois decisivos na final contra a Alemanha. Tivemos Ronaldo por perto ao ajudar o seu último clube a conquistar o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. É imagem recente.

Como até certo ponto são Gérson, Rivellino e Tostão, companheiros de Pelé na conquista do Tricampeonato no México, em 1970. Naquela Copa, a transmissão direta dos jogos pela TV chegava pela primeira vez ao Brasil e a população, oprimida por uma ditadura militar, podia acompanhar ao vivo as façanhas da "seleção canarinho", como dizia um famoso locutor da época. Fomos todos contemporâneos da "patada atômica" de Rivellino, dos lançamentos de Gérson, da inteligência de Tostão.

Ainda mais recentes são Falcão e Zico, dois dos principais nomes da seleção de 1982, o escrete que jogou muita bola na Espanha, mas foi eliminado pela Itália numa partida que ficou conhecida como a "tragédia de Sarriá" - nome do estádio no qual o Brasil caiu diante de Paolo Rossi, autor dos três gols da sua seleção.

Contemporâneo também é Romário, grande responsável pela conquista de 1994 nos Estados Unidos, que tirou o Brasil da longa fila de 24 anos de títulos mundiais. Até pouco tempo atrás, o "baixinho", hoje deputado federal, desfilava nos gramados, infernizando zagueiros com seu estilo minimalista e fatal.

Todos esses vimos jogar. Sabemos aquilatar o que valiam. Mas, e dos que não vimos? O que falar deles? Torcedores de meia idade podem ter pegado, por exemplo, o final da era Garrincha. Se não moravam no Rio, é provável que tenham acompanhado a carreira do mago das pernas tortas através do rádio. "Ouviram" Garrincha jogar. E, nem por isso, vibraram menos com ele, em especial durante as Copas de 1958 e 1962, quando os jogos eram acompanhados apenas pelas ondas do rádio e, dada as efusões nacionalistas dos locutores, tornavam-se verdadeiras provas de esteira ergométrica para cardíacos.

O que dizer então dos craques do passado remoto, dos primórdios do futebol? Esses só existem através das narrativas. E, é preciso dizer mais uma vez, nem por isso eles se tornam menos familiares aos aficionados do esporte. Nomes como Friedenreich, Fausto, Domingos, Heleno e outros tantos existem para nós filtrados pela lenda que deixaram. Tornaram-se mitos e, como tais, presentes em nossa própria história de torcedores de futebol, mesmo que tenham morrido antes de nascermos.

Ao entrarmos para o mundo do futebol, na infância, herdamos a história desses grandes craques, numa espécie de sedimento da tradição, que passa de pai para filho e constrói o Brasil como país do futebol. Daí a importância das grandes narrativas, como estas propostas por Marcos Castro e João Máximo.

Elas resgatam do passado o pioneirismo de Friedenreich, craque mestiço, filho de mãe negra e pai alemão, mulato de olhos claros que disfarçava o cabelo rebelde sob uma camada de brilhantina. Fried, "El Tigre", foi o primeiro gênio registrado do futebol brasileiro, ainda na fase pré profissional. A viagem no tempo nos traz de volta Domingos da Guia, um dos raros zagueiros a entrar no panteão (a maioria é composta de atacantes e meias). O chamado Divino Mestre matava os torcedores de medo com seus dribles curtos dentro da grande área. Recordamos as vidas de glória e tragédia de Fausto, a Maravilha Negra, morto por uma tuberculose, e Heleno, o craque galã, que acabou seus dias num sanatório de doenças mentais, atingido pela sífilis.

São nossos heróis, se os vimos jogar ou se apenas ouvimos falar deles, em como foram grandes em seu tempo, o legado que deixaram, o fim que tiveram. Fazem parte da nossa história de torcedores. Por isso, no prefácio de 1965, Paulo Mendes Campos tenta desvendar o prazer que a leitura de Gigantes do Futebol Brasileiro havia lhe proporcionado. E encontra resposta tão singela quanto luminosa: "Escreveram um livro sobre mim. Ou sobre você, leitor." É isso mesmo.

GOLS DE LETRAS

Outras biografias

Gigantes do Futebol Brasileiro, ao perfilar em conjunto os principais jogadores do País, é uma experiência única. Perfis e biografias de craques isolados são mais comuns. Podem-se citar as ótimas biografias de Ronaldo (de Jorge Caldeira), Pelé, Leônidas da Silva, Heleno de Freitas e Garrincha (Ruy Castro). Obras compreensivas sobre o esporte nacional também são encontradas, como A História Social do Futebol Brasileiro, de Joel Rufino dos Santos. Ou o pequeno volume, muito interessante, de José Geraldo Couto, Futebol Brasileiro. Em termos da narrativa literária sobre craques do passado e do presente, é difícil superar Futebol ao Sol e à Sombra, do uruguaio Eduardo Galeano.

GIGANTES DO FUTEBOL BRASILEIRO

Autor: João Máximo e Marcos de Castro. Ilustração: Ique. Editora: Civilização Brasileira (450 págs., R$ 49,90).