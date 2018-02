As quase verdades de um Monty Python

Michael Cieply, do The New York Times, O Estado de S.Paulo

Produzido e dirigido por Bill Jones, Ben Timlett e Jeff Simpson, em Londres, o objetivo é dar nova vida aos criadores do Circo Voador do Monty Python, a série cômica da BBC que terminou em 1974. Eles já ressurgiram em filmes, na Broadway e numa apresentação em 1998 no festival de comédia de Aspen, durante a qual Terry Gilliam, membro do grupo, derrubou com o pé uma urna com as cinzas de Chapman (na verdade, elas foram espalhadas em outro lugar).

Mantendo o espírito desordeiro que marcou a trupe, 15 empresas de animação trabalham nos capítulos que devem durar de 3 a 12 minutos, cada um num estilo diferente. "Criativamente, os diferentes estilos refletem as etapas na vida de Graham", disse Simpson que, junto com Timlett e Jones, descreveu o projeto durante entrevista por telefone em meados de junho. "Além do que, isso nos poupa muito tempo."

O filme terá 85 minutos e deve ser lançado no segundo trimestre de 2012 pela Brainstorm Media e a empresa produtora Trinity. Na Grã-Bretanha, o lançamento será no cinema. Nos EUA, estreará na TV e em serviços online operados pela Epix, companhia que apoia projetos que abordam o mundo do entretenimento por dentro e patrocinou o filme, segundo Mark Greenberg, presidente e diretor executivo da empresa.

Publicada pela primeira vez em 1980, A Autobiografia de Um Mentiroso era uma narrativa fantasiosa. E no que se refere a Chapman, tudo o que é dito ali ainda provoca debate. Aliás, indagado recentemente sobre o que havia de verdade no livro quando ele se refere a Graham na escola de medicina, ao alcoolismo, sua identidade gay e o duro trabalho da comédia surreal, Jones respondeu: "Não há nada de verdade. É uma descarada mentira".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"A história de Graham é a de um homem abertamente gay, mas secretamente alcoólatra", contou Jeff Simpson. "Esta não é a história do Monty Python, é a vida de um homem."

Pretendendo fazer um documentário sobre Chapman, Jeff confessou ter ficado frustrado no início, quando visitou o companheiro de Chapman, David Sherlock, que lhe disse que não havia filmes domésticos ou qualquer outro material para um possível filme. Mas então lembrou da leitura do livro feita por Graham, gravada numa única noite.

A ideia de misturar a voz de Graham Chapman com animação e adicionar diálogos usando a voz de antigos colegas do grupo tomou corpo depois de Jeff conversar com Timlett e Bill Jones, que já tinham realizado um documentário em seis capítulos sobre o grupo, Monty Python: Almost the True - The Lawyer"s Cut.

No novo filme, John Cleese, que trabalhou muito com Chapman depois que se encontraram na Universidade de Cambridge, inicia uma longa conversa com o amigo, os dois andando de bicicleta. A voz de Graham, gravada há tanto tempo, é combinada com a de Cleese, num diálogo gravado agora.

Michael Palin será o pai de Chapman. Terry Gilliam terá vários papéis. Até agora, do grupo original, somente Eric Idle não participou, mas Timlett disse que eles estão tentando convencê-lo. Bill Jones afirmou estar impressionado com o potencial cinematográfico de um projeto que poderá levar o título Graham Chapman - Morte em 3D. Terry Jones, que interpreta ele próprio e a mãe de Chapman no filme, garantiu que não levaria nada disso a sério. "O filme não devia ser realizado", insistiu em entrevista durante suas férias na Suécia. "Não há uma única verdade no livro", acrescentou ele. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO