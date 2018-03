As Pontes de Madison e os laços de vida

16H15 NA GLOBO

(The Lion King II: Simba's Pride). EUA, 2005. Direção de Darrell Rooney e Rob Laduca. Animação.

Kiara, herdeira da coroa do rei Simba, cede ao desejo de viver muitas aventuras e foge para o reino dos renegados, onde mora o perigoso tio de seu pai, Scar, e seus seguidores. Lá conhece o irreverente e jovem leão Kovu. Juntos, terão que superar desafios para acabar com a rivalidade entre os reinos e reunir a família. Reprise, colorido, 81 min.

Os EUA x John Lennon

22 H NA CULTURA

(The U.S. VS. John Lennon). EUA, 2006. Direção de David Leaf; John Scheinfeld. Documentário, dublado.

O longa cobre o período entre 1966 a 1976, uma década fundamental na evolução artística e espiritual de John Lennon, que de grande artista musical torna-se ativista convicto contra a guerra. O filme traça um paralelo da trajetória do músico com o governo dos EUA da mesma época. Reprise, colorido, 93 min.

A Ilha dos Paqueras

22H30 NA TV BRASIL

Brasil, 1966. Direção de Fauzi Mansur, com Renato Aragão, Suely Fernandes, Dedé Santana, Dino Santana, Dick Danello, Berta Loran, Giovana Ruggier.

Comédia que mostra Renato Aragão e Dedé Santana em começo de carreira, antes do sucesso de Os Trapalhões, além de imagens antigas do Rio. Os dois são taifeiros de um luxuoso navio no Rio e, com o comandante e o showman da embarcação, tentam paquerar quatro lindas modelos que viajam no navio, mas são impedidos pelo empresário delas. Então, simulam um naufrágio e salvam as garotas levando-as a uma ilha isolada. O lugar é um quartel-general de um grupo de contrabandistas, que criam confusões para os supostos náufragos. Reprise, colorido, 95 min.

Wind, A Força dos Ventos

23 H NA REDE BRASIL

(Wind). EUA, 1992. Direção de

Carroll Ballard, com Matthew Modine,

Jennifer Grey, Cliff Robertson, Jack Thompson.

Mathew Modine é Bill Parker, jovem iatista americano que decide reconquistar a Copa América de Iatismo, que fora perdida pela primeira vez para os australianos. Jennifer Grey é Kate Bass, namorada de Parker, também especialista nessas competições. Muita ação acontece na conquista da mais cobiçada das regatas. Reprise, colorido, 126 min.

Fotógrafo

0H15 NA CULTURA

(Fotoamator). Polônia, França, Alemanha, 1998. Direção de Dariusz Jablonski. Documentário.

Em 1987 foram encontrados, num antiquário vienense, centenas de slides coloridos da 2ª Guerra Mundial, feitos no gueto de Lodz pelo contador chefe Genewein. Vistas por um contador alemão, as imagens da vida no gueto em alguns dos primeiros slides coloridos tornaram-se a base de um filme sobre o Holocausto. O mundo colorido contrasta com as recordações vívidas de Arnold Mostowicz - médico judeu que vivia no gueto. Reprise, colorido e preto e branco, 75 min.

Vlad, O Cavaleiro das Trevas

3H05 NA REDE BRASIL

(Vlad). EUA, 2003. Direção de Michael D. Sellers, com Billy Zane, Paul Popowich, Nicholas Irons, Kam Keshin, Monica Davidesou.

Em Bucareste, dois educadores descobrem que um dos alunos estrangeiros possui um artefato capaz de desencadear uma força maléfica, jamais conhecida. Isso pode desencadear violenta ruptura numa sociedade secreta, à qual eles pertencem. Reprise, colorido, 90 min.

TV Paga

As Pontes de Madison

15h55 NO MAX

(The Bridges of Madison County). EUA, 1995. Direção de Clint Eastwood, com o diretor, Meryl Streep, Annie Corley.

Um dos mais ternos filmes do sempre durão Clint Eastwood, capaz de fazer até o mais cético dos espectadores questionar as escolhas, e os sacrifícios, que se fazem por amor. Seja este amor o ideal romântico. Seja o amor pela família e pelos filhos. Pode soar piegas, mas o longa drama narra, por meio de seus planos longos e ritmo compassado, uma história humana, demasiado humana. Na trama, após a morte de Francesca Johnson (Meryl), uma proprietária rural do interior do Iowa, seus filhos descobrem, por meio de cartas que a mãe deixou, do forte envolvimento que ela teve com um fotógrafo (Eastwood) da National Geographic, quando a família se ausentou de casa por quatro dias. Tais revelações fazem os filhos questionarem os próprios casamentos. Reprise, colorido, 135 min.

Millennium - Os Homens Que não Amavam as Mulheres

19h15 NA HBO

(The Girl With The Dragon Tattoo). EUA, 20011. Direção de David Fincher, com Donald Sumpter, Goran Visnjic, Geraldine James, Joely Richardson, Robin Wright, Steven Berkoff, Christopher Plummer, Daniel Craig.

Harriet Vanger (Moa Garpendal) desapareceu há 36 anos, sem deixar pistas, em uma ilha ao Norte da Suécia. O local é de propriedade exclusiva da família Vanger, que o torna inacessível para a grande maioria das pessoas. A polícia jamais conseguiu descobrir o que aconteceu com a jovem, que tinha 16 anos. Mesmo após tanto tempo, seu tio Henrik Vanger (Christopher Plummer) ainda está à sua procura e decide contratar Mikael Bomkvist (Daniel Craig), jornalista investigativo que trabalha na revista Millennium. Para isso, contará com a ajuda de Lisbeth Salander (Rooney Mara), investigadora particular incontrolável e antissocial. Reprise, colorido, 158 min.