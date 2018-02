As poéticas do múltiplo Xico chaves

Multimídia bem antes de o termo ser cunhado, Xico Chaves nunca foi um só. Diz que isso, em parte, vem de seu rico ambiente familiar. Um tio-avô era "clarinetista, flautista, maestro, fotógrafo, alquimista, garimpeiro, estudioso de mineralogia e fabricante de móveis".

Há quatro décadas em atividade, o artista mineiro, nascido em 1949 na pequeníssima cidade de Tiros, revê um pouco de suas experimentações na mostra em cartaz até o dia 28 de agosto no Oi Futuro do Flamengo (Rua Dois de Dezembro, 63), Órbitas - Poéticas.

"É muito difícil fazer uma exposição sobre Xico Chaves. É muita coisa!", brinca, comentando o trabalho do curador, Alberto Saraiva. "Chegamos ao século 21 sabendo que o artista não é seccionado." Seu pensamento, que se revela em poesia, música, artes visuais, vídeo e criações para carnaval, está exposto em imagens, palavras e sonoridades.

São letras de música em parceria com Geraldo Azevedo, Vinicius Cantuária, Jards Macalé e Zé Renato, poesias sonoras, improvisos gravados nos anos 70 e 80, outros no mês passado.

São objetos fotografados, como o Rezo Zero, "poema-objeto-concreto alegórico" distribuído entre integrantes de blocos carnavalescos há seis anos, e sátira ao programa Fome Zero, que havia sido lançado pelo então presidente Lula dois anos antes.

Artistas não costumam gostar da ideia de "retrospectiva", sejam de caráter panorâmico ou detalhista. Não faz mesmo muito sentido quando a produção está viva. "É mais uma síntese", diz Xico, em entrevista não no Oi Futuro, mas em seu gabinete no Palácio Gustavo Capanema, onde funciona a Fundação Nacional de Artes, do qual é diretor de artes visuais.

Ele transgride: fuma no escritório fechado, atende a uma ligação de Macalé no meio da conversa. Lembra sua trajetória, da passagem pela Universidade de Brasília durante a ditadura militar, da qual foi expulso por "subversão", as experimentações com poesia concreta, nos anos 60/70, da chamada Geração Mimeógrafo, no Rio, da atuação em órgãos oficiais de cultura, levado pela vocação para agitador cultural. Tudo foi acontecendo ao mesmo tempo. "Você perde o medo de correr riscos conforme ganha intimidade com a linguagem."

Ele sempre acreditou que o Estado poderia ajudar. Entre idas e vindas, tem 32 anos de Funarte.

"Poderia ser um papel esquizofrênico, mas como eu venho desse trabalho simultâneo, não é. É função do artista fazer com que a instituição compreenda esse trabalho. As artes visuais ainda são interpretadas de forma equivocada por parte do Estado - não do governo", afirma, contente por poder anunciar investimentos nos prêmios de ocupação de galerias da Funarte, na publicação de periódicos e em pesquisas, entre outras iniciativas (informações para proponentes estão no site www.funarte.gov.br/artes-visuais). Contente, sim; satisfeito, talvez nunca.