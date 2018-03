As peladas de Porto Alegre Em 1986, passamos quase um ano em Roma. A família toda. Minha mulher ficou conhecida na região em que morávamos - Monteverde Nuovo - porque era da cidade do Falcão, que pouco tempo antes tinha levado o Roma a ganhar o campeonato italiano, um título que perseguia havia anos. Só por vir de Porto Alegre, de onde também viera "il divino Paulo Roberto", a Lucia tinha atenção especial no açougue, na feira e no resto do comércio do bairro. Porto Alegre era conhecida em todo o mundo - bem, pelo menos o mundo do futebol - graças ao Falcão. A quem devemos (e ele nem sabe) boa parte do prazer da nossa temporada romana.