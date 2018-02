As particularidades e o infinito

Cada ser humano é capaz de ter sua própria e particular visão da realidade infinita do Universo, que comporta tudo. Porém, a importância deste humano não resultará de suas peculiaridades, mas do esforço que empreender para comungar com a Vida maior que o anima. O pensamento elevado incinera e expurga o egoísmo e irradia uma influência de tal magnitude que o mundo se rende a esse brilho, sem no entanto a pessoa que assim existe buscar essa situação. Quanto mais elevados e dignos forem os pensamentos, mais acelerada será a decomposição dos limites que anteriormente distorciam a beleza que é sermos todos parte do Infinito. Os pensamentos elevados acontecem de forma fugaz, cabe ao ser humano arraigá-los e sustentá-los.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Arriscar-se é bom, mas fazê-lo sistematicamente seria desnecessário e desgastante demais. Agora é um bom momento para meditar sobre o excesso de riscos assumidos e, talvez, livrar-se de vários deles.

TOURO 21-4 a 20-5

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Aproveite a visão da mudança que se opera nas pessoas próximas para entrar também nessa onda. Afinal, nada deve durar para sempre no mundo humano, é saudável, sábio e pleno de vigor que as coisas mudem eternamente.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Hora de considerar com mais cuidado todos os detalhes necessários para suportar a grande obra que está em andamento. Nada se sustentaria sem uma base firme e sólida, daí a necessidade de ver tudo isso direitinho.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Você não precisa afirmar sua vontade o tempo inteiro, esse tipo de atitude joga uma sombra de dúvida a respeito de sua alma ter certeza sobre a natureza do que deseja. A autoafirmação é coisa de gente insegura.

LEÃO 22-7 a 22-8

Para que tudo funcione da melhor maneira possível e você continue sentindo-se à vontade nos relacionamentos familiares, tornou-se fundamental fazer uma revisão das atitudes que tomou, decidindo mudar várias delas.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Há verdades relativas, mas há outras que não o são. A vida, por exemplo, não é uma verdade relativa, você está aqui e agora lendo estas linhas porque a vida se expressa através de sua presença. Busque as verdades absolutas.

LIBRA 23-9 a 22-10

Na prática, só o desapego desamarrará o nó atual. Será necessária uma dose extra de coragem para você se distanciar do que tanto desejou por muito tempo, de modo que sua mente obtenha uma visão realista do que acontece.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

O desejo é o pai do pensamento, mas a necessidade é a mãe dos inventos que você terá de fazer para satisfazer aquele desejo. Sem você sentir necessidade não haveria nenhum movimento concreto no sentido da realização.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Só na intimidade do coração a verdade é dita sem rodeios ou firulas. Se você quiser saber o que realmente acontece, enderece sua consciência ao centro do coração

e, na solidão, medite sobre o que os sentimentos informam.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Para você compreender o que acontece será necessário agregar um pouco de flexibilidade à mente e observar com mais amplitude os acontecimentos, colocando-os numa perspectiva mais abrangente.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Respeite a força das circunstâncias, adapte a elas seus propósitos. Você não deve abrir mão do que deseja fazer, mas apenas adaptar-se ao que as circunstâncias tornam ou não propício realizar imediatamente.

PEIXES 20-2 a 20-3

Mentes vigorosas e brilhantes só são as que reconhecem o momento de mudar de rumo e de opinião. Quando os conceitos se cristalizam além da conta, estes se transformam em preconceitos. Situações bem diferentes.