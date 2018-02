As mutações da civilização

Você, que faz malabarismos incríveis para se preservar no virtuoso caminho que protege a justiça, a retidão, a integridade e a lisura; você é parte integrante do grupo de servidores planetários que anuncia o reaparecimento do Cristo, que de tempos em tempos e de épocas imemoriais, surge entre nós com diversas aparências para nos instruir na ciência da evolução. A tolice humana motivada pela ignorância espiritual mutila a figura crística e a transforma em posse exclusiva dessa ou daquela seita, mas a verdade continuará sendo a que não se submete às argumentações que tentam torná-la relativa a essa ou àquela tribo. Você continue trilhando o caminho da retidão e assim pavimentará o reaparecimento do mensageiro estelar que provoca mutações históricas em nossa civilização.

ÁRIES 21-3 a 20-4

A necessidade é a mãe do destino. Toda vez que você não saiba que caminho seguir e se imponham dilemas complexos, tente perceber o que seria realmente necessário, pois será por aí que tudo se resolverá melhor.

TOURO 21-4 a 20-5

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os conflitos são reais e precisam ser enfrentados. Porém, a raiva é um exagero que precisa ser contido, pois se você der rédea solta à raiva tudo acabará numa guerra improdutiva e provavelmente destrutiva.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Os erros cometidos não condenam você à fogueira eterna, apenas conduzem sua alma ao necessário conserto. Se isso parece um inferno a você é porque ainda não foi compreendida a beleza inerente ao ajuste em andamento.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Sentir-se superior é agradável, infunde poder. Nada demais nem negativo a esse respeito. Porém, será necessário compreender a verdadeira natureza do poder e da superioridade, que consiste em prestar serviço.

LEÃO 22-7 a 22-8

A força conquistada precisa ser posta em prática para trazer resultados, pois de outra forma começará a se tornar nociva e produzir situações ambíguas. Demonstre sua força quando as circunstâncias o requererem.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Seja útil, preste serviço às pessoas facilitando a vida delas através da prática de todo o conhecimento que você acumulou ao longo do tempo. Acumular conhecimento sem transformá-lo em serviço seria contraproducente.

LIBRA 23-9 a 22-10

A compaixão responde ao elevado projeto cósmico de a vida ser distribuída com justiça. A compaixão parece não fazer muito sentido na vida moderna, mas talvez seja por isso que as coisas chegaram ao ponto da atualidade.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Dar os passos necessários para reclamar o que é do seu merecimento é uma atitude abençoada pelo céu. Porém, como a civilização é cheia de maldições, o que é abençoado provoca tumultos e discórdias.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Quantas palavras inúteis e contraproducentes são proferidas todos os dias! Se nossa humanidade considerasse o valor do silêncio certamente o mundo funcionaria muito melhor, pois se perderia menos tempo com bobagens.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

A mesquinharia humana que circula nos relacionamentos sociais produz inúmeras humilhações. Fazer frente a essa condição e reagir continuamente não seria tão eficiente quanto perdoar e seguir em frente.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

A prosperidade não deve ser medida mediante um padrão que se aplique a todas as pessoas nem tampouco cobiçando o que outras pessoas conquistaram. A prosperidade deve ser medida pela alegria que você experimentar.

PEIXES 20-2 a 20-3

Será sempre tentador forçar os acontecimentos para que se ajustem às suas necessidades. Porém, haverá momentos em que essa atitude terá efeito contraproducente. Reconhecer esses momentos é a base da sabedoria.