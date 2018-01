As mudanças na Lei Rouanet

TÓPICO ANTES DEPOIS

Redução dos Artigos 136 artigos 73 artigos Suprimiu informações que já estão definidas na Lei Rouanet e demais normativos.

Atratividade para os incentivadores de projetos A prospecção da marca era equivocadamente compreendida como vantagem indevida. Esclarece as situações em que o incentivador pode ativar sua marca, realizando ações de marketing e o reforço na promoção dos projetos apoiados.

Admissão a Empreendedores Culturais Iniciantes Obrigatório comprovar atuação em área cultural relacionada ao do projeto. Admissão do primeiro projeto de empreendedores recém inseridos no mercado.

Medição de impacto econômico gerado por projetos culturais Não havia Projetos de valor igual ou superior a R$ 3 milhões devem apresentar estudo de impacto econômico.

Reajuste de Tetos Os proponentes podiam utilizar o incentivo fiscal com os seguintes limites de acordo com o perfil: Empresário Individual MEI e pessoa física: valor máximo de R$ 700 mil, com até quatro projetos Para os demais empresários individuais EI: valor máximo de R$ 5 milhões, com até seis projetos Para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), Sociedades Limitadas (Ltda), Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e demais pessoas jurídicas: valor máximo de R$ 40 milhões, com até 10 projetos Cada projeto deveria ter como limitador o valor de R$ 10 milhões O teto do valor dos projetos passa a seguir os seguintes limites de acordo por perfil de proponente: Empresário Individual MEI e pessoa física: valor máximo de R$ 1,5 milhão, com até quatro projetos. Para os demais empresários individuais EI: valor máximo de R$ 7,5 milhões, com até oito projetos Para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), Sociedades Limitadas (Ltda), Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e demais pessoas jurídicas: valor máximo de R$ 60 milhões, com até 16 projetos Os projetos passam a ter como teto o valor total permitido por perfil de proponente.

Uso de medidas compensatórias Projetos que não conseguiam ser realizados em sua integralidade eram reprovados no momento de prestação de contas e eram obrigados a devolver todo o valor captado. É permitido ao proponente apresenta ações compensatórias para conclusão do projeto.

Ajuste de teto da remuneração do proponente Limitado a 20% do valor total do custo do projeto. Não incluía o percentual dos serviços realizados por familiares do proponente Limitado a 50% do valor total custo do projeto. Incluem nesse percentual os serviços realizados por cônjuge, companheiro, parentes em linha reta ou colateral até o segundo grau, parentes com vínculo de afinidade com o proponente e em benefício de empresa coligada ou que tenha sócio em comum

Possibilidade de transferência de recursos entre projetos A possibilidade de transferir valores remanescentes a outros projetos era válida apenas para os Planos Anuais. Além dos Planos Anuais, agora é possível transferir recursos remanescentes para outro projeto aprovado e ainda não iniciado do mesmo proponente, sem prejuízo ao patrocinador/incentivador.

Comprovação de Regularidade dos Proponentes Era necessária a comprovação de quatro certidões: — No momento anterior à publicação do projeto, o proponente deveria entregar ao MinC: 1. certidão de débito relativos aos tributos federais e a dívida ativa da União 2. certificado de regularidade do FGTS 3. certificado do cadastro informativo de débito 4. Regularidade junto ao MinC — Na fase prévia à liberação de recursos ainda deveria ser apresentada: 5. Verificação das situações jurídica, fiscal e previdenciária. Na nova IN, a comprovação ocorre apenas no momento prévia à liberação dos recursos. Serão necessárias apenas duas certidões: 1.Certidão negativa realtivas aos tributos federais(CQTF) 2. Cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin)

Aumento do incentivo a projetos realizados em equipamentos públicos O limite de projetos a serem realizados era o seguinte, conforme o perfil: Empresário Individual MEI e pessoa física: até cinco projetos, sendo um obrigatoriamente em equipamentos públicos Para os demais empresários individuais EI: até oito projetos, sendo dois obrigatoriamente em equipamentos públicos Para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), Sociedades Limitadas (Ltda), Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e demais pessoas jurídicas: com até 13 projetos, sendo três obrigatoriamente em equipamentos públicos. O limite de projetos a serem realizados passa a ser o seguinte, conforme o perfil: Empresário Individual MEI e pessoa física: até seis projetos, sendo dois obrigatoriamente em equipamentos públicos. Para os demais empresários individuais EI: até nove projetos, sendo três obrigatoriamente em equipamentos públicos; Para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), Sociedades Limitadas (Ltda), Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e demais pessoas jurídicas: até 14 projetos, sendo quatro obrigatoriamente realizados em equipamentos públicos.