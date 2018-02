As metáforas de Carrère

Convidado da 9.ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), onde participa da mesa Laços de Família, na sexta-feira, às 15 h, ao lado do escritor húngaro Péter Esterházy, o francês Emmanuel Carrère lança logo após o encontro Outras Vidas Que Não a Minha (224 págs., R$ 36,90) e relança um livro que reúne dois romances seus numa edição única, O Bigode e A Colônia de Férias (Editora Alfaguara, 264 págs., R$ 39,90). No primeiro, escrito em 1986 e há muito fora de catálogo, Carrère conta a história de um homem que decide raspar o bigode e mergulha numa crise de identidade com a falta dele. No segundo, lançado em 1995 e também há anos sem nova publicação, um menino solitário e com problemas familiares enfrenta sua insegurança durante uma excursão de inverno de sua escola. Em ambos os livros, o estilo literário de Carrère é bem diferente daquele que viria a adotar na década passada, da qual o mais representativo exemplar talvez seja mesmo o perturbador O Adversário, lançado em 2000 pela Record e transformado dois anos depois em filme dirigido por Nicole Garcia, indicado para a Palma de Ouro em Cannes.

Sobre o personagem (real) do filme, o impostor Jean-Claude Roman, que se fez passar por médico e, em 1993, matou a família - a mulher, os filhos e seus pais - quando o escândalo ameaçou vir à tona, Carrère, em entrevista ao Estado, revelou não ter mais contato com ele, recusando-se a admitir que Roman sofra de alguma doença mental. "Talvez seja apenas um grande depressivo", arriscou Carrère, que realizou sobre ele uma reportagem semelhante à investigação de Truman Capote sobre um dos autores da chacina ocorrida em 1966 no Estado do Kansas, EUA, retratado no livro A Sangue Frio. Carrère entrevistou pessoas próximas a Roman e trocou cartas com o falso médico, interpretado no cinema por Daniel Auteuil, que vive o drama de levar adiante uma história falsa sobre sua vida profissional, até não suportar mais o peso de sua invenção. Ele enganou a família e seus amigos por 18 anos, fingindo ser um pesquisador de sucesso da Organização Mundial de Saúde, usando informações acessíveis da entidade e viajando ocasionalmente para evitar suspeitas.

Carrère não esconde certo fascínio por personagens excêntricos. Fez do cineasta alemão Werner Herzog um deles no livro que leva o nome do diretor, quando era crítico de cinema, elegendo a si mesmo como protagonista de seu Um Romance Russo. Nesse livro, de 2003, ele vai atrás de um prisioneiro húngaro esquecido desde a 2ª Guerra num hospital psiquiátrico russo, o que o obrigou a retomar contato com a língua da mãe e do avô. Mas, por que esse interesse particular em doentes mentais? "A loucura sempre teve qualquer coisa de fascinante para mim, mas essa fascinação tem diminuído com o tempo, penso."

Além da loucura, foi mesmo a cultura russa que o levou a criar não só o autobiográfico Um Romance Russo como a dirigir o documentário Retour à Kotelnich, sobre a cidade russa onde se passa a história. Na Rússia ele descobriu coisas desagradáveis sobre a própria família, entre elas a simpatia pelo nazismo de seu avô materno, pai da historiadora e acadêmica francesa Hélène Carrère.

Aos russos ele ficou devendo algo mais que a descoberta do passado familiar, que tanto desagradou à mãe do escritor. Há em sua literatura muito de Gogol, autor de Diário de Um Louco e do alegórico conto satírico O Nariz, que inspirou algumas passagens de O Bigode. "Gosto demais de Gogol e da literatura russa do fim do século 19 e começo do 20, especialmente Tolstoi, Dostoievski e Chekhov".

Se ele escolheu uma linguagem realista para falar de uma situação surrealista como a de O Bigode, também filmado por ele quase duas décadas após o lançamento do livro (leia trecho abaixo), é porque, segundo ele, "somente o realismo mais concreto e literal, me parece, pode conduzir o espectador ao terreno do fantástico". A justificativa de Carrère: "É preciso perder pé da situação sem ter a consciência que se está perdendo o pé da situação".

No mais recente livro seu lançado aqui, Outras Vidas Que Não a Minha, seus personagens perdem literalmente o pé em condições catastróficas. São duas histórias que se complementam, as duas tendo Carrère como testemunha: na primeira, uma menina francesa, que viajava com os pais, morre no tsunami que atingiu o Sri Lanka há sete anos. Na segunda, ele acompanha a agonia de uma juíza, mãe de dois filhos, vítima de câncer.

TRECHO

Agora terminara. Com os olhos semicerrados, todos os músculos em repouso, esmiuçava no espelho o próprio rosto, com uma expressão de catarses....

úmida, depois, mudando a olhos vistos, de virilidade eficiente e determinada, que ele se divertia em exagerar. Um resto de espuma grudava no canto do bigode. Falara em raspá-lo apenas de gozação, como às vezes falava em cortar o cabelo curtinho - usava-os à meia altura, jogados para trás. "Curtinho, que horror", protestava infalivelmente Agnès. "Com o bigode de quebra e a jaqueta de couro, vai ficar parecendo gay."

"Ora, posso raspar o bigode também."

"Prefiro com", concluía ela... (O Bigode)