As melhorias

Antes de criticar e julgar a atuação dos semelhantes é necessário reconhecer as próprias vilezas que nos degradam. Isso não deve servir para deprimir-se ou se tornar cínico, mas para aceitar que somos cheios de falhas enquanto fazemos pose de moralistas para aparentar probidade. O olhar deve penetrar fundo nessas falhas, mas não para julgá-las e sim para redimi-las. Começar esse processo na própria alma, nos tornando capazes de suportar o reconhecimento de faltas, fracassos, mas amando nossas peculiaridades e nossos esforços para melhorar. Ao depositar confiança em seu esforço de melhoria, você começará também a confiar mais em seus semelhantes para que também participem desse esforço e, assim, um dia, todos despertaremos de nossas ofensivas contra o mundo e nos tornaremos colaboradores.

ÁRIES 21-3 a 20-4

As circunstâncias falam por si, são evidentes e de nada adianta tentar maquiá-las. Essas não são nada parecidas com o que você desejava, mas contenha-se primeiro para depois enxergar

o que de bom se oculta nelas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

TOURO 21-4 a 20-5

É necessário descansar com mais frequência para não ter de fazer paradas muito extensas como resultado de se dedicar excessivamente às tarefas. Seu corpo informará com clareza os momentos de descansar.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Rejeite a ideia de se considerar uma ilha isolada no imenso oceano da humanidade, pois esse

panorama é artificial, não condiz com a realidade, que é basicamente sua vida estar interligada a outras vidas.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Faça o necessário em nome do dever assumido e não pela suposta recompensa que viria depois. Essa atitude parece impossível, pois a mente funciona dentro de contornos mesquinhos, mas nunca confessados a ninguém.

LEÃO 22-7 a 22-8

Quando se faz esforço para enxergar o panorama maior em que todas as circunstâncias da atualidade se inserem, então se torna possível enxergar a beleza de tudo que está em andamento. Mantenha a confiança.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Enxergar além das aparências é fundamental num momento crítico como o atual. Muitas mentiras foram postas em movimento para tentar maquiar o inevitável, o sistema mundial deverá se transformar ou afundará para sempre.

LIBRA 23-9 a 22-10

Em momentos emocionais é natural se defender do que pareceriam ser ataques. Porém, depois será sempre importante rever essas reações, porque a maioria dos que pareciam ataques eram, na

verdade, intervenções sábias.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Os excessos devem ser aparados de modo que a sua vida se torne mais leve e administrável. Os excessos foram iniciados em nome de suposto progresso, mas, na verdade, limitam o verdadeiro progresso disponível.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Os excessos devem ser aparados de modo que a sua vida se torne mais leve e administrável. Os excessos foram iniciados em nome de suposto progresso, mas, na verdade, limitam o verdadeiro progresso disponível.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

De fato, somente o medo é capaz de limitar a grande aventura de ser livre. Não é mera casualidade, por isso, que os sistemas de domínio históricos têm difundido e incentivado o medo entre os seres humanos.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Sustente a fé no caminho, principalmente porque as circunstâncias não são as melhores possíveis na atualidade. Porém, é agora que você deve ser maior do que as circunstâncias, ser sujeito do seu próprio destino.

PEIXES 20-2 a 20-3

Nunca caia na tentação de sentir-se vítima dos acontecimentos nem martelar a ideia de que as coisas que ocorrem são as piores possíveis. O tempo, a esta altura, já deve ter lhe ensinado que tudo isso é bobagem.