'As Mágicas do Mickey' inicia hoje em SP turnê nacional

Mickey, Minnie, Pateta, Donald, Margarida e outros personagens dos filmes Disney se unem ao mágico norte-americano Michael Barron em um show ao vivo que promete envolver crianças e adultos. Em uma das cenas, os trapos de Cinderela se transformam em um lindo vestido em um cenário lúdico com carruagem e príncipe encantado. Em outra, a princesa Jasmine, de "Aladdin", levita no ar em meio ao céu estrelado.

Com a ajuda da Fada Madrinha, de "Cinderela", e do Chapeleiro Maluco, de "Alice no País das Maravilhas", o mago Mickey também faz alguns truques acompanhado por um aprendiz de ilusionista, interpretado pelo ator Diego Hernández. No show, a aparição das princesas Bela e Branca de Neve dá mais charme e beleza aos truques. Tudo acompanhado das trilhas sonoras das respectivas fábulas.

Inédito no Brasil, "Disney Live! As Mágicas do Mickey" já passou por mais de vinte países da Europa, da Ásia e da América Latina, além dos Estados Unidos. O elenco tem 15 atores de diferentes nacionalidades, sendo uma brasileira - a apresentadora Estela Ribeiro, do Disney Channel. "A ideia é aproximar o show do país onde é apresentado o máximo possível. Para isso, a organização convida uma apresentadora local para criar esta conexão", diz Estela.

Além de apresentar e entrelaçar as cenas, Estela promove uma interação entre o público e os personagens. Ela escolhe crianças da plateia para participar de alguns truques de mágica. "O show tem muita interatividade. Eu tenho dois números em que eu pego as crianças para brincar. E isto é muito bacana, essa proximidade dos personagens com a criançada é que é o grande barato da história".

Estela acredita que o show tem tudo para agradar às crianças e aos adultos. "O espetáculo tem cenas incríveis. Cada uma foi pensada para tocar a gente de alguma maneira. Algumas com mais agitação, outras com mais romantismo", revela. "As pessoas vão encontrar essa magia Disney que todo mundo tem um pouquinho dentro do coração e não se dá conta. Não importa a idade, as pessoas vêm aqui e se emocionam. Afinal, quem é que nunca assistiu aos desenhos do Mickey quando era criança?", pergunta Estela.

Após as apresentações em São Paulo, a turnê de "As Mágicas de Mickey" vai visitar as cidades de Fortaleza (04 a 07 de agosto), Recife (12 a 14 de agosto), Natal (18 a 21 de agosto), Salvador (24 a 28 de agosto), Belo Horizonte (04 a 11 de setembro), Rio de Janeiro (15 a 18 de setembro), Curitiba (29 de setembro a 02 de outubro), Porto Alegre (05 a 12 de outubro) e Novo Hamburgo (14 a 16 de outubro).

Disney Live! As Mágicas do Mickey - Teatro Bradesco do Bourbon Shopping (Rua Turiassú, 2.100, 3º piso). Ingressos de R$ 20 a R$ 160. De terça a sexta, às 20h; sábado, às 11h, 15h e 18h30; e domingo, às 11h e 15h. Até 31/07.