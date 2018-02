As instituições e o diabo Quando Alexis-Charles-Henri Clérel de Tocqueville visitou a América em 1831, ele não ficou intrigado com as casas e famílias americanas, mas com as suas associações. Os seus grupos voluntários que não existiam no lugar de onde vinha onde as posições eram herdadas e não escolhidas. Conforme ele remarca no clássico A Democracia na América, publicado em 1835, tais organizações estavam em toda parte e se formavam reunindo indivíduos com interesses comuns.