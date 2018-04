As ideias simples As ideias simples são sedutoras. São soluções ou explicações fáceis para questões complexas, e seu principal atrativo é que nos eximem de pensar. Agora mesmo, o candidato a candidato do Partido Republicano nas próximas eleições presidenciais nos Estados Unidos, Donald Trump, teve uma ideia exemplar na sua simplicidade. Admira que ninguém a tenha tido antes. Como nunca se sabe se o muçulmano que chega aos Estados Unidos vai se comportar ou vai sair matando americanos, Trump propõe – simplesmente – que se proíba a entrada de muçulmanos no país. À Estátua da Liberdade, que, na entrada do porto de Nova York, simboliza a acolhida indiscriminada que os Estados Unidos sempre deram a imigrantes e visitantes, só restaria guardar sua tocha e ir pra casa. Dizem que, com a eleição de Trump, pela primeira vez o país, que já teve na presidência todo tipo de gente, de líderes legítimos a escroques confessos, terá eleito uma piada. Mas a piada perde a graça quando se sabe que Trump lidera a tropa de candidatos republicanos em todas as pesquisas de intenção de votos.