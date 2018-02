As família No meu tempo... Pronto. Só com este começo, espantei metade dos meus 17 leitores. Lá vem ele com reminiscências enquanto Roma arde, devem ter pensado. Nostalgia é fuga. Buuu. Mas, como eu dizia quando me interrompi tão rudemente, no meu tempo de torcedor de arquibancada, o futebol já não era mais um esporte fino, assistido por moças de chapéu. O futebol tinha se transformado em coisa para homem, literalmente. Era raro ver mulher num estádio. Quem levava a namorada a um jogo (irmã, filha, esposa ou mãe, nem pensar), tinha que estar preparado para ouvir de tudo, do fiu-fiu protocolar a comentários lúbricos sobre a sua anatomia. E pronto para brigar, no caso de mão extemporânea na bunda ou alhures.