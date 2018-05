As faces de Jim Carrey

Desde sábado no Brasil, Jim Carrey cumpriria ontem à noite no Rio seu compromisso mais importante no País - o tapete vermelho de Os Pinguins do Papai, que a Fox lança depois de amanhã nas salas nacionais. É um grande lançamento, com centenas de cópias dubladas e legendadas e a Fox, que comemora os mais de 6 milhões de espectadores de Rio, de Carlos Saldanha, espera, senão repetir a performance, pelo menos chegar perto. O diretor de marketing da empresa, Tito Liberato, aposta na fórmula crianças + animais.

Para Carrey, foi a realização de um sonho de infância. No domingo, ele foi ao Corcovado. Na segunda, revelou a uma plateia de jornalistas que, quando cursava a Elementary School - o ensino básico -, fez um trabalho sobre a geografia carioca. "Foi emocionante ver toda essa beleza lá de cima." A entrevista realizou-se no anexo do Copacabana Palace e segue a tendência que transformou o Rio em cenário de lançamentos internacionais. Também na sexta estreia Transformers 3, que trouxe ao Brasil o diretor Michael Bay e os atores Josh Hamilton e Rosie Huntington-Whiteley.

O livro do casal Richard e Florence Atwaater, que deu origem ao filme, está sendo lançado pela Editora Intrínseca. A linha básica narrativa é aproximada, mas não a mesma. Carrey admitiu que o projeto de Os Pinguins lhe surgiu primeiro como roteiro, mas ele foi ao livro para conferir se mantinha sua essência. Acrescentou que não tem preferência por papéis cômicos nem dramáticos, mas desfez a impressão que muitos podem ter de que fazer rir é mais fácil. A comédia é uma arte muito difícil e por isso mesmo ele participa da elaboração dos roteiros, mesmo sem crédito.

Na trama de Os Pinguins do Papai, Carrey faz o Sr. Popper. No livro, é um pintor de paredes, no filme virou corretor disposto a tudo para ver seu nome incorporado à placa de sócios da empresa. Inesperadamente, lhe chega uma encomenda do pai, um aventureiro com o qual perdeu o contato. São os pinguins do título. A vida familiar e profissional do Dr. Popper vai mudar. Embora tenha experiência de trabalhar com animais - os dois filmes da série Ace Ventura, com o detetive de animais -, Carrey revelou que os pinguins colocam problemas específicos, diferente dos demais animais. Eles próprios desafiam as classificações - aves, peixes?

Eles são individualizados no filme, mas, na realidade, agem e vivem em coletivo. "São imprevisíveis e isso transforma a filmagem numa aventura." Uma das melhores ideias de Os Pinguins do Papai - a melhor? - veio do diretor Mark Waters. Ele achou que, para a narrativa andar, os pinguins precisariam de um efeito calmante, para conter sua agitação. A solução foi Charles Chaplin. Os pinguins assistem na TV aos velhos filmes de Carlitos. "Foi umas grande sacada de Mark. Carlitos caminhava equilibrando-se sobre os passos, como fazem os pinguins", observou o ator.

Um dos prazeres da produção foi o encontro que lhe proporcionou com a lendária Angela Lansbury. Um dos ícones da arte da representação nos EUA, com carreira no teatro, cinema e TV, Angela faz a proprietária que hesita em vender seu restaurante no Central Park. "Não saberia dizer exatamente com quantos anos Angela está... 80? É uma pessoa que tudo viu, tudo sabe. Mantém uma disciplina extraordinária. Se era para levantar às 5 da manhã, lá estava ela com o restante da equipe. E é generosa, com seu imenso talento."

Por falar em talento, Carrey não poupou seus elogios a Rodrigo Santoro, com quem fez O Golpista do Ano. Todo mundo queria saber se o astro brasileiro é seu cicerone no Brasil. "Rodrigo é muito especial", resumiu Carrey. Um de seus desejos é visitar a Amazônia. Talvez não seja agora, mas seus assessores estudam datas para garantir que isso ocorra.

OS PINGUINS DO PAPAI

Nome original: Mr. Popper"s Penguins. Direção: Mark Waters. Gênero: Comédia (EUA/ 2011). Estreia na sexta-feira.