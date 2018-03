As excluídas O Estado de S.Paulo publicou uma lista de canções brasileiras pré-selecionadas pela Rádio Eldorado para seus ouvintes escolherem a melhor de todos os tempos, numa enquete cujo resultado final vai ao ar no próximo dia 7 de setembro. Não há muito o que discutir sobre as canções incluídas na lista pré-selecionada -, mas sobre as excluídas há. Compreende-se que na lista não haja mais músicas do Tom Jobim e do Chico Buarque. Afinal, seria difícil fazer uma relação das melhores canções brasileiras das últimas décadas que não fosse dominada pelo Tom e pelo Chico, o que só aumentaria o número das omitidas. Mas por que nada do Lupicínio? Por que não mais Noel Rosa, como Feitiço da Vila e aquele samba que começa: "Não te vejo nem te escuto/ o meu samba está de luto/eu peço o silêncio de um minuto"?. Por que, além de Primavera, não entrou a tão ou mais bonita Minha Namorada do Carlos Lyra? E, além de Ronda, Volta por Cima, do Paulo Vanzolini?