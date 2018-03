As dores de um herói popular

Isso muniu Gonzaguinha de uma prodigiosa capacidade para aguentar e exprimir a dor, uma resistência sofrida que permeia nitidamente boa parte de seu cancioneiro, seja quando critica a apatia do povo brasileiro, quando cutuca o regime militar, ou quando fala de amor. Um belo resumo dessas facetas musicais é o disco Gonzaguinha da Vida, que chega às bancas no próximo domingo em relançamento da Discoteca Estadão. Gravado em 1979, quando Luizinho já era um ícone popular, o disco começa com a canção João do Amor Divino, em que canta: "39 anos de batalha, sem descanso na vida/ 19 anos, trapos juntos, com a mesma rapariga/ 9 bocas de criança para encher de comida/ ...Muita noite sem dormir na fila do INPS". É um relato semiautobiográfico ao mesmo tempo que uma crítica ao descaso dos políticos com o povo. Mas Gonzaguinha, que fazia muito sucesso com o público de baixa renda e a essa altura já fora rotulado de cantor brega pela crítica musical, tem seus melhores momentos quando fala de amor. Isso fica claro nas belas Diga Lá Coração e Não Dá Mais Pra Segurar, que choram sem medo de ser feliz (ou triste), como se fossem as últimas catarses do cantor.

LUIZ GONZAGA JR.

GONZAGUINHA DA VIDA

R$ 14,90