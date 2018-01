As dez mancadas de Justin Bieber

O astro teen Justin Bieber foi preso em Toronto nesta quarta-feira, 29, acusado de ter agredido o motorista de sua limusine no dia 30 de dezembro. Antes, o cantor já havia sido preso em Miami por dirigir em alta velocidade e sob a influência de entorpecentes.

No Brasil, Bieber abandonou o show em São Paulo. No Rio, grafitou a parede de um hotel, foi a uma casa de prostituição e envolveu-se com Tati Neves. Em dezembro, Justin Bieber anunciou que iria se aposentar. Veja essas e outras mancadas que o cantor já cometeu nos últimos tempos: