As crônicas malandreadas de Almir Guineto

Em matéria de samba, a "rapaziada do Cacique" nunca deu ponto sem nó. Não é à toa que Almir Guineto em O Suburbano, seu primeiro disco solo, que acaba de ser relançado, agradece no encarte aos compadres do Cacique de Ramos. Foi debaixo da tamarineira dos amigos do Fundo de Quintal - com Bira Presidente, Ubirany, Sereno, Neoci, Arlindo Cruz, Sombrinha e Jorge Aragão -, que ele ajudou a dar uma nova cara ao samba nos anos 1980. Mesmo tendo sido ele, Almir Guineto, o sujeito a reduzir o banjo e adaptá-lo ao formato brasileiro, com quatro cordas e a mesma afinação do cavaquinho, o instrumento não aparece no disco. O álbum tem temas como Saco Cheio (Dona Fia e Marcos Antônio), ainda hoje presente nas rodas de samba de todo o País. Guineto assina É, Pois É, Tumulto no Canavial, Sinhá Mandaçaia (com participação do genial Geraldo Babão), Gari Padrão e Tudo Acabou. O disco ainda reserva espaço para composições de craques como Beto Sem Braço (O Suburbano), Geraldo Babão (Fiz O Que Pude e Mocotó Com Pimenta) e Martinho da Vila (Madalena Cabrocha Bonita). / LUCAS NOBILE

