As consequências Já passaram 27 dias desde o réveillon na casa da Dica e as consequências da festa continuam a aparecer. A separação dos Torelis, o pé quebrado do embaixador, a intoxicação da Sarinha (que continua internada e jogou pela janela do hospital o vaso de flores que recebeu da Dica, ferindo um transeunte, que vai processá-la), o começo de incêndio no apartamento da frente, a briga a socos na calçada entre os Ponte Carreros e todos os Marciais, inclusive a dona Ritinha, e a desastrada tentativa de apartar do Santos, que ainda não achou sua prótese, a viagem, às pressas, da Flavia Leite de Barros para o exterior, mandada pela família até que passe o escândalo (embora se diga que há tapes), o desaparecimento do romeno que ninguém conhecia e que distribuiu preservativos musicais na festa e a misteriosa mudança de voz do Negreiros.