As cenas de casamento, de Bergman

14 H NA BANDEIRANTES

(Moses). EUA, Alemanha, Itália, 1995. Direção de Roger Young, com Ben Kingsley, Frank Langella, Christopher Lee, Anna Galiena, Enrico Lo Verso.

A história do profeta, do seu resgate do Nilo, ainda bebê, até a libertação de seu povo do jugo egípcio e sua condução pelo deserto à procura da terra prometida. Reprise, colorido, 177 min.

Super Mario Bros.

16 H NA REDE BRASIL

(Super Mario Bros.). EUA, Reino Unido, 1993. Direção de Rocky Morton e Annabel Jankel, com Bob Hoskins, John Leguizamo, Dennis Hopper.

Mario Mario e Luigi Mario vivem aventura fantástica ao tentar salvar a princesa Daisy no mundo Dinohattan. Reprise, colorido, 104 min.

De Volta Para o Futuro 2

16 H NA RECORD

(Back to the Future Part II). EUA, 1989. Direção de Robert Zemeckis, com Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Elisabeth Shue, Lea Thompson.

Cientista leva jovem e sua namorada para o ano 2015, a fim de resolver uma questão familiar no futuro deles. Mas um velho inimigo da família obriga-os a correrem contra o tempo. Reprise, colorido, 108 min.

Conhecer É só o Começo

21H45 NA CULTURA

(Knowledge Is the Beginning). Espanha/Israel/Palestina, 2006. Direção

de Paul Smaczny.

Documentário sobre a formação da West-Eastern Divan Orchestra, com músicos israelenses e palestinos, em 1999. A ideia de seus criadores, o norte-americano de origem palestina Edward Said e o maestro Daniel Barenboim, argentino naturalizado israelense, é provar que a música pode unir os povos. Reprise, colorido, 90 min.

Showtime

22H15 NO SBT

(Showtime). EUA, 2002. Direção de Tom Dey, com Robert de Niro, Eddie Murphy, Rene Russo, Pedro Damian.

Experiente detetive investiga gangue de traficantes, mas quando estava prestes a prendê-los cruza seu caminho um aspirante a ator e também policial, Reprise, colorido, 95 min.

O Pequeno Dicionário Amoroso

22H30 NA TV BRASIL

Brasil, 1996. Direção de Sandra Werneck, com Andréa Beltrão, Daniel Dantas, Mônica Torres, Tony Ramos, José Wilker e Glória Pires.

O itinerário sentimental de um casal, revelando a paixão através da forma incomum de um dicionário amoroso. Reprise, colorido, 91 min.

O Mistério de Candyman

23 H NA REDE BRASIL

(Candyman). EUA, 1992. Direção de Bernard Rose, com Virginia Madsen, Tony Todd.

História infantil de fantasma torna-se realidade quando uma pesquisa sobre folclore moderno feita por uma estudante evoca espíritos dos mortos. Reprise, colorido, 98 min.

Jogo Subterrâneo

23H15 NA CULTURA

Brasil, 2005. Direção de Roberto Gervitz, com Felipe Camargo, Maria Luísa Mendonça, Júlia Lemmertz, Daniela Escobar, Thávyne Ferrari.

O conto de Júlio Cortázar Manuscrito Encontrado em Um Bolso é o ponto de partida para a construção deste filme que tem como pano de fundo o emaranhado de linhas do metrô, suas convergências e divergências, é o pano de fundo dessa trama. Reprise, colorido, 107 min.

Carga Explosiva 3

23H50 NA GLOBO

(Transporter 3). França, 2008. Dire-ção de Olivier Megaton, com Jason Statham, Natalya Rudakova, Francois Berleand, Robert Knepper.

Chefe de agência de proteção é pressionado a transportar garota sequestrada. Para isso, ele enfrenta opositores. Reprise, colorido, 104 min.

Galeno, Curumim Arteiro

2H45 NA TV BRASIL

Brasil, 2010. Direção de Marcelo Diaz.

Documentário acompanha a realização das obras do artista Galeno, que reside e trabalha em Brazlândia, Distrito Federal, desde 1975. Reprise, colorido, 52 min.

O Anjo e o Bandido

3H45 NA REDE BRASIL

(Angel and the Badman). EUA, 1947. Direção de James Edward Grant,

com John Wayne, Gail Russell.

A história de um pistoleiro vivido por John Wayne, que deve escolher entre a bela moça que ama e as suas armas, que sempre atraem problemas. Reprise, colorido, 98 min.

TV Paga

Alvim e os Esquilos 3

22 H NO PIPOCA

(Alvin and the Chipmunks: Chipwire). EUA, 2011. Direção de Mike Mitchell,

Animação. Em um luxuoso cruzeiro, Alvin, Simon, Theodore e as Esquiletes agem como de costume, transformando o navio em seu playground pessoal, até que eles ficam encalhados em uma ilha deserta. Reprise, colorido, 92 min.

Cenas de Um Casamento

23H45 NO CULT

(Scener ur ett äktenskap). Suécia, 1973. Direção de Ingmar Bergman, com Liv Ullmann, Erland Josephson, Bibi Andersson.

A longa história do relacionamento entre Johan e Marianne, tido primeiro como casal perfeito, até que as fissuras se apresentam e vem o rompimento. Produzido para a televisão sueca, é um dos mais intensos trabalhos jamais feitos pelo cinema sobre o casal moderno. Pode-se dizer que é uma das suas obras mais influentes, com repercussões nos trabalhos de cineastas como Woody Allen e Domingos Oliveira, por exemplo. Reprise, colorido, 170 min.