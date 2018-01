'As Brasileiras' terá Alice Braga e Rodrigo Santoro

Não exatamente. Daniel Filho, diretor de "As Brasileiras", buscou escolher um à altura da protagonista Alice Braga. "Eu precisava de homens que segurassem essas mulheres. Não iria conseguir sozinho", graceja o diretor. Sendo assim, em julho de 2010, Daniel esboçou a ideia de "A Indomável do Ceará" e enviou para o e-mail de Alice. A atriz, que já tinha acompanhado o episódio da tia (Sonia Braga) em "As Cariocas" (2010), liberou a agenda e abraçou a causa da delegada Mirtes. Já Santoro, mesmo com aparições homeopáticas na telinha, vislumbrava como seria uma outra parceria com Daniel Filho na TV - há oito anos, no cinema, o ator foi dirigido por ele em "A Dona da História". "E, há anos, eu também queria contracenar com a Alice", diz Santoro.

Em 2008, os amigos até protagonizaram o mesmo filme, "Cinturão Vermelho", do americano David Mamet. "Éramos irmãos", lembra o ator. Mas ao longo dos 99 minutos da filmagem, eles não trocaram um olhar sequer. Bruno e Sondra só se falavam ao telefone. "Então, não contou a parceria. Por isso, quando vi que era a Alice, aceitei na hora", conta Santoro. Alice idem. "Muito bom ter amigos como o Wagner (Moura) e o Rodrigo (Santoro). Tô super orgulhosa do Heleno, ele foi atrás, saca?", diz a atriz. E completa os elogios: "É o grande personagem da vida dele".

Os parceiros de Hollywood, de fato, parecem se conhecer bem. "Realmente, estou ansioso com o Heleno. Nunca me envolvi num projeto como esse", confirma Santoro. No longa, previsto para estrear em 16 de março, o ator produz e dá vida ao jogador Heleno de Freitas. "O drama do Heleno é muito parecido com o que a gente vê do Adriano. Se vocês acham ele bad boy, não viram o Heleno."

Para Santoro, foi um acerto Alice aceitar entrar em "As Brasileiras" - a série estreia dia 2 e a cada episódio terá uma protagonista. O de Alice ainda não tem a data de exibição fechada. Na trama, Alice é Mirtes, uma delegada que quer distância dos homens. Porém, numa missão policial, prende o meliante Carioca (Rodrigo Santoro) e o seu coração balança por ele. Por ironia do destino, ele precisa ser transferido. Ela, então, o algema ao seu braço e os dois passam o episódio todo grudadinhos. As informações são do Jornal da Tarde.