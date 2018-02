As aventuras de Tarzan em edições As histórias de Tarzan voltarão a ser editadas em forma de histórias em quadrinhos, a partir de outubro, por conta do centenário do célebre personagem criado por Edgar Rice Burroughs. A editora Open Road Integrated Media anunciou seu projeto em San Diego, nos EUA, durante o evento Comic-Con. Os quadrinhos The Greystoke Legacy e Tarzan: The Jungle Warrior serão lançados em papel e em formato digital. O cartunista e roteirista Andy Briggs será o responsável pela criação das novas obras. Desde 1912, Tarzan protagonizou 25 histórias e foi interpretado no cinema por 27 atores em 89 filmes e programas de televisão. / EFE