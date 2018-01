'As Aventuras de Pi': técnica e magia renderam prêmios No confronto com a política, Hollywood preferiu a arte do ilusionismo. Foi essa a mensagem passada pela Academia de Artes Cinematográficas na festa da entrega do Oscar, que terminou na madrugada de ontem, em Los Angeles. As vitórias de Argo (melhor filme e roteiro adaptado) e As Aventuras de Pi (direção, além de uma série de prêmios técnicos) comprovam que a meca do cinema ainda aposta em suas próprias forças, baseadas na técnica e na magia.