As almas essenciais

As almas que buscam a verdade são dignas de servir ao bem comum, porque lhes é inerente essa disposição. Elas progridem através do trabalho enquanto a maioria se perde em afazeres inúteis e se envolve em relacionamentos fúteis que lhes consomem recursos e encaminham ao desespero. As almas que buscam a verdade são motivadas pelo desejo de ajudar seus semelhantes sem preconceitos nem tampouco usurpar o lugar de ninguém, quanto menos cobiçar o que é dos outros. Paradoxalmente, essas almas que existem num mundo que as ameaça por serem contrárias à onda geral são também as que menos sofrem de medo, tendo eliminado este venenoso sentimento de forma gradual ao constatarem em si mesmas o advento de uma vida mais abundante. Em meio às trevas de uma civilização ignorante, só essas almas são essenciais.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Acompanhe com atenção as tendências da atualidade para sua alma não ser pega de surpresa com reviravoltas. Essas se cozinham a fogo lento há muito tempo, mas se aproxima o momento em que surgirão com força total.

TOURO 21-4 a 20-5

Considere com justiça os acontecimentos, sempre será tentador puxar a sardinha para o lado de seus interesses particulares, mas neste momento é propício enxergar algo maior, o bem comum acima do bem particular.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Pareceria justo reagir com força total às atitudes descabidas, mas neste momento isso apenas as faria crescer em tamanho e intensidade. Ainda que difícil, tome a sábia atitude de conter

a sua própria agressividade.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Guarde vários trunfos em sua manga antes de enfrentar abertamente as questões problemáticas provocadas por essas pessoas mal-intencionadas que povoam a sua vida atual. Pense nessa luta em vários capítulos.

LEÃO 22-7 a 22-8

Melhor considerar a realidade como ela é do que tentar evitá-la com atalhos e facilidades ilusórias. O nó que embola o meio do campo é resultado de atitudes dessa ordem tomadas no passado e não seria sábio repetir o mesmo erro.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Considerando que hoje em dia é sabido que a realidade humana é fruto

de nossa criatividade, leve isso a sério e comece a passar em revista os desejos que fazem você gastar tempo e recursos para serem satisfeitos.

LIBRA 23-9 a 22-10

Quando o mal não é cortado pela raiz, tenha certeza que voltará a se desenvolver no futuro. Tomar atitudes meramente aparentes para resolver os problemas é o mesmo que empurrá-los para o futuro, quando serão maiores ainda.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Há coisas, como a fofoca, que não devem ser combatidas frontalmente, pois quanto mais força você investir para erradicá-las, mais fortes essas se tornarão, crescendo na mesma medida em você luta contra elas.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Verdadeiros amigos só são aqueles que sabem intervir para que você evite caminhos de duvidosa reputação. Verdadeiros amigos enxergam e importam-se com seu futuro e consideram o uso de todas

as armas para proteger você.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Pensando nos resultados a longo prazo da necessária atitude que deve ser tomada atualmente será mais fácil aceitar a impopularidade dela. Importar-se com sair bem na foto não seria propício neste momento.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Aproxima-se o momento em que será necessário tomar uma decisão a despeito de não ter certeza absoluta sobre a natureza dela. Não se importe com as dúvidas, apenas escolha uma dentre a variedade de opções.

PEIXES 20-2 a 20-3

O que for injusto precisará de um prolongado tempo de investidas para ser superado. Conte com essa realidade em vez de iludir-se achando que com uma ou duas atitudes agressivas a situação poderia transformar-se.