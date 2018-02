Ary Fontoura viverá um milionário em 'Caras & Bocas'

Nem assistiu à derrocada de sua comparsa Flora (Patrícia Pillar) na novela A Favorita e Ary Fontoura, o Silveirinha da trama das 21 horas da Globo, já está com passaporte para aprontar mais na África do Sul, em outra novela. O ator faz parte do time que embarca rumo à África para as gravações de Caras & Bocas, próxima trama das 19 horas da Globo. O folhetim de Walcyr Carrasco começa a ser gravado no Rio no dia 19. No dia 25, elenco e produção migram para São Paulo, já que a trama acontece na cidade paulistana. "Mas, na história, tudo começa na África do Sul, com gravações previstas para março", diz Carrasco. Segundo o autor, os personagens principais vão a turismo ao país africano, para conhecer as minas de diamantes das empresas de Jacques (Ary Fontoura), avô da protagonista Dafne (Flávia Alessandra). No elenco que gravará por lá também estão Isabelle Drummond, Sérgio Marone, Henri Castelli, Maria Zilda, além da vilã Deborah Evelyn. Haverá também gravações na Inglaterra. Cabala, judeus ortodoxos, deficiência visual e defesa de animais estão entre os temas da novela, que tem estreia prevista para abril. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.