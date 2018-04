'Árvore de Hitler' pode ser derrubada em cidade polonesa

Autoridades em Jaslo, ao sudeste rural da Polônia, descobriram as origens da árvore quando fizeram planos para derrubá-la para abrir caminho a uma rota de trânsito.

"Nós tivemos informação que esta não é uma árvore comum, mas foi colocada aqui para marcar o aniversário de Adolf Hitler", disse a prefeita de Jaslo, Maria Kurowska. "Então, devo tentar melhorar o transporte da nossa cidade ou devo permitir um monumento para aquele criminoso continuar resistindo? A escolha é simples para mim."

A Alemanha nazista invadiu a Polônia em 1o de setembro de 1939, provocando a 2a Guerra Mundial e iniciando mais de cinco anos de ocupação. Seis milhões de poloneses morreram, incluindo a maioria de todos os três milhões de cidadãos judeus do país.

Mas não é todo mundo na cidade de 38 mil pessoas que compartilha a opinião de Kurowska de que a árvore deve ser cortada.

"Foi em 1942, quando os alemães trouxeram uma muda de um carvalho aqui e plantaram no centro da cidade com todas as homenagens, uma orquestra do Exército e continências", disse Kazimierz Polak, que estava presente na cerimônia em que foi plantada a árvore, quando era uma criança, há 67 anos.

"Meu pai me disse que naquela época era o aniversário de Hitler e nós descobrimos depois que a muda veio de Braunau am Inn (na Áustria), onde Hitler nasceu", disse Polak.

"É uma curiosidade histórica. Do que o carvalho é realmente culpado? Não é culpa da árvore que foi plantada aqui para homenagear o maior criminoso e inimigo da Polônia."

