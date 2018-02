Árvore dá vida ao lamento sertanejo de Luiz Gonzaga

Ontem, quarta-feira, no lançamento do disco em São Paulo, o cantor Sartori caminha até a árvore e, com a haste do triângulo, toca o tronco da alegoria, que se transforma em sino, anunciando "Ave Maria Sertaneja". Além da surpresa sonora do cenário, e do clima que gera o ecoar do seu som, do canto esquerdo do palco entra a bailarina Fernanda Moretti, vestida toda de branco, levando para o corpo as expressões de cada palavra que deixam os lábios de Sartori, com o pesar dos poetas e a leveza do canto dos pássaros. A iluminação do palco é inspiradora, guardando momentos cênicos muito expressivos na interação entre Fernanda e Sartori.

Os arranjos foram feitos pelo pianista e sanfoneiro Guilherme Ribeiro, que tem um trabalho respeitável enquanto instrumentista. Além de já ter tocado com muita gente boa, como Bruna Caram, Ilana Volcov, Mariana Aydar, Fabiana Cozza, Rubinho Antunes e o baterista Nenê, lançou um disco memorável chamado "Calmaria".

Com muita sensibilidade, ele fez do forró e do baião de Luiz Gonzaga uma música mais contemplativa, menos para dançar e mais para ser degustada. Mas a mesma coragem que teve em improvisar acordes ao piano na obra do mestre do baião faltou na hora de cantar em dueto com Sartori. O espetáculo é uma importante homenagem ao rei do baião inspirando as novas gerações. Novas apresentações do show serão realizadas em São Paulo, no Teatro Décio de Almeida Prado, dias 30 de junho e 1º de julho.

Que se deseja rever

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mateus Sartori e Guilherme Ribeiro

Teatro Décio de Almeida Prado

Rua Cojuba, 45 B - Itaim Bibi, São Paulo - SP

Tel (11) 3079-3438

30/06 às 21h

01/07 às 19h

Grátis