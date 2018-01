Arturo Sandoval chega ao Brasil para três apresentações

Há quem diga que a simplicidade caminha de mãos dadas com os gênios. Prestes a completar 60 anos (dia 6 de novembro), o trompetista Arturo Sandoval desembarca no Brasil com status de mito da música latina. O cubano chega ao País para apresentações no Rio (hoje), em São Paulo (sexta, dia 23) e em Porto Alegre (domingo, dia 25) com a bagagem sobrecarregada de prêmios.

Quatro Grammys, seis Billboards, um Emmy e eleito o melhor instrumentista cubano de 1982 a 1990, hoje Sandoval toca apenas para emocionar o público. "Eu não guio minha carreira e minha vida pelos prêmios. Eu acredito que a coisa mais linda que existe é o calor com que o público me brinda. Há coisas muito mais interessantes e superiores, que têm muito mais valor do que premiações, como o respeito do público, e que as pessoas parem para ver e ouvir o que você faz", disse o trompetista.

Em relação a influências da música brasileira, Sandoval não foge à regra ao eleger Tom Jobim como o compositor mais importante do País. Sobre referências mundiais, o cubano também não consegue escapar de um nome bem conhecido: Dizzy Gillespie. Mesmo depois de 16 anos da morte do trompetista americano, Sandoval ainda fala do ídolo com devoção. Sandoval excursionou pelos Estados Unidos ao lado de Gillespie no início da década de 1990, decidindo se estabelecer no país que o adotou até hoje.

No Brasil, Sandoval mostrará repertório variado, com clássicos de sua discografia de 40 álbuns, e de outros artistas, com música cubana e as diversas vertentes do jazz, como a tradicional, a contemporânea, a afrocubana e a latina. E, se deixarem, ele invade a madrugada brasileira apenas pelo prazer de estar no palco. "Depende do tempo que me pedirem para tocar minha música." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Rio de Janeiro - Vivo Rio. Av. Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo. Hoje 21/10, 21h30. R$ 100/R$ 180.

São Paulo - Teatro Bradesco. Rua Turiassu, 2.100. Informações: 4002-0019. 6.ª, 21h30. R$ 60/R$ 150.

Porto Alegre - Teatro do Bourbon Country. Túlio de Rose, 80. Informações: (51) 8401-0555 ou 3299-0800. Dom., 20 h. R$ 80/R$ 200.