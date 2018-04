Artistas pedem autorização para reformar parte do Muro de Berlim Políticos e artistas pediram às autoridades de Berlim na segunda-feira que permitam a reconstrução do maior trecho do Muro de Berlim ainda preservado, antes que a obra sofra danos capazes de tornarem irreconhecível esse marco do passado sombrio da cidade. Na primavera de 1990, quando a maior parte da cidade apressava-se para derrubar seu símbolo mais odiado, 118 artistas de 24 países dirigiram-se a Berlim para pintar murais em um trecho de 1.300 metros do Muro, transformando esse trecho na Galeria do Lado Leste. Exatos 46 anos depois de a barreira ter sido erguida ao redor de Berlim Ocidental, a pomposa galeria transformou-se em uma das maiores atrações turísticas da cidade. O muro foi oficialmente construído para proteger os comunistas do lado oriental da influência capitalista, mas na verdade impedia a fuga para o outro lado. O reforço de metal da parte interna do Muro está enferrujando, e o vento, a chuva e a poluição -- somados a anos de vandalismo -- fizeram com que muitas das obras de arte ficassem quase irreconhecíveis. Cerca de 3 milhões de euros foram levantados para pagar pela reconstrução. Mas os dirigentes da cidade ainda não aprovaram a obra. "O Muro está em uma situação deplorável", afirmou Joerg Flaeming, uma autoridade local. "A fim de garantir que a Galeria do Lado Leste continue de pé, precisamos reformá-la totalmente." Muitos dos 106 murais inspirados pelo colapso da Alemanha Oriental transformaram-se em ícones instantâneos, passando a ser conhecidos em todo o mundo. Mas, na euforia do momento, quase ninguém pensou no que estava por vir. A famosa imagem de Erich Honecker, líder da Alemanha Oriental, beijando o líder soviético Leonid Brezhnev na boca (gesto tradicional entre os líderes comunistas), está cheia de buracos e uma rachadura atravessa todo o rosto de Brezhnev. Quaisquer reparos na estrutura do Muro exigiriam destruir os murais, que teriam de ser repintados. Kani Alavi, co-fundador da Associação dos Artistas da Galeria do Lado Leste, não vê a hora de a reforma começar. "Quero que as autoridades parem de enrolar. Precisamos preservar o Muro como um documento para as futuras gerações, a fim de que mantenhamos a história viva." Mas a maior parte dos berlinenses parece se opor à restauração de um símbolo tão detestado. Uma pesquisa realizada pelo jornal Tagesspiegel, da capital alemã, revelou que apenas 27 por cento dos moradores de Berlim desejavam uma obra do tipo.